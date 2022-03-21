В работе ряда сервисов Apple в США и Европе произошел массовый сбой

Пользователи продукции Apple в США и европейских странах сообщают о массовом сбое в работе многих приложений и сервисов компании, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Согласно данным портала, зафиксирован резкий рост сообщений о проблемах в работе Apple Music, iCloud, App Store, iMessage и Apple Store.

Пользователи также жалуются на сбои в работе Apple Maps и iTunes.

О проблемах в работе сервисов Apple сообщают, в частности, пользователи в крупных американских городах: Нью-Йорке, Вашингтоне, Далласе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сиэтле.

Кроме того, эти сервисы работают с перебоями во Франции, Германии, Италии и других европейских странах.