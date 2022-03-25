Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

23.03 $/bbl +/- WTI 114.93 +5.66 Brent 121.60 +6.12

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.03.2022 14:08

Песков раскритиковал тех, кто распространил информацию о смерти Жириновского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприличными фейковые сообщения о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"Нам известно, что сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично", - сказал Песков журналистам.

"Слава богу, Владимир Вольфович жив. Он по-прежнему в больнице. Он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей", - добавил он.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Жириновский скончался. Это опровергли спикер Госдумы Вячеслав Володин, Минздрав и фракция ЛДПР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЖИРИНОВСКИЙ, ПЕСКОВ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского Звонки о «смерти Жириновского» вынудили ЛДПР обратиться в полицию Жириновский с «омикроном» находится в ЦКБ, его состояние стабильное - Минздрав Жириновский решил обмениваться рукопожатием только с президентом, премьером и председателем Госдумы Жириновский проиграл иск к главе китайского бюро Financial Times, назвавшему политика агентом КГБ Жириновский первым подал документы для регистрации кандидатом в президенты на выборах главы государства - ЦИК РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az