Песков раскритиковал тех, кто распространил информацию о смерти Жириновского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприличными фейковые сообщения о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
"Нам известно, что сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично", - сказал Песков журналистам.
"Слава богу, Владимир Вольфович жив. Он по-прежнему в больнице. Он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей", - добавил он.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Жириновский скончался. Это опровергли спикер Госдумы Вячеслав Володин, Минздрав и фракция ЛДПР.
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