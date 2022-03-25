Песков раскритиковал тех, кто распространил информацию о смерти Жириновского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприличными фейковые сообщения о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"Нам известно, что сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично", - сказал Песков журналистам.

"Слава богу, Владимир Вольфович жив. Он по-прежнему в больнице. Он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей", - добавил он.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Жириновский скончался. Это опровергли спикер Госдумы Вячеслав Володин, Минздрав и фракция ЛДПР.