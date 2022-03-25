Гражданин Польши задержан в Белоруссии по подозрению в шпионаже

В Белоруссии по подозрению в шпионаже задержан гражданин Польши, сообщило в пятницу госагентство БелТА со ссылкой на Комитет государственной безопасности Белоруссии.

"25 марта в Гродно по подозрению в шпионаже в пользу Республики Польша задержан гражданин Польши, постоянно проживающий в Гродно", - говорится в сообщении.

В КГБ добавили, что "в ходе проведения неотложных следственных действий по месту жительства фигуранта генеральный консул Польши в Гродно Анджей Рачковски и консул польского генконсульства Мартин Хрустель в нарушение белорусского законодательства пытались воспрепятствовать проведению процессуальных действий".

Сообщается, что МИД Белоруссии был проинформирован "по факту неправомерных действий польских дипломатов".