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СНГ 25.03.2022 22:49

Гражданин Польши задержан в Белоруссии по подозрению в шпионаже

В Белоруссии по подозрению в шпионаже задержан гражданин Польши, сообщило в пятницу госагентство БелТА со ссылкой на Комитет государственной безопасности Белоруссии.

"25 марта в Гродно по подозрению в шпионаже в пользу Республики Польша задержан гражданин Польши, постоянно проживающий в Гродно", - говорится в сообщении.

В КГБ добавили, что "в ходе проведения неотложных следственных действий по месту жительства фигуранта генеральный консул Польши в Гродно Анджей Рачковски и консул польского генконсульства Мартин Хрустель в нарушение белорусского законодательства пытались воспрепятствовать проведению процессуальных действий".

Сообщается, что МИД Белоруссии был проинформирован "по факту неправомерных действий польских дипломатов".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КГБ, ШПИОНАЖ, ПОЛЬША


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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