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СНГ 27.03.2022 12:05

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 23 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 280 случаев, госпитализированы за сутки 2 тыс. 203 человека, скончались от COVID-19 338 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 27 марта в РФ выявлено 23 280 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 203 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 48,5%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в шести субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 79 регионах страны, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 338 человек, накануне сообщалось о 395 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 24 тыс. 72 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 792.

"Выздоровели за сутки 47 540 человек, или на 22% меньше по сравнению с 26 марта", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 762 тыс. 742 случая коронавирусной инфекции, 367 тыс. 351 умерший и 16 млн 654 тыс. 231 выписанный.

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА, СУТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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