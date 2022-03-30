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ТЭК 30.03.2022 11:03

Белоруссия с 1 апреля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты на 5%

Белоруссия с 1 апреля повышает на 5% экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Решение утверждено постановлением правительства, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, ставки экспортных пошлин на нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты с 1 апреля вырастут до $61,2 за тонну (ранее - $58,3), прямогонный бензин - до $33,6 за тонну ($32), товарные бензины, дизельное топливо, легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - до $18,3 за тонну ($17,4).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты изменялись в Белоруссии с 1 марта 2022 года. Тогда они были повышены на 22,2%.

Белоруссия с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

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