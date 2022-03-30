«Молдовагаз» рассчитывает на перенос аудита исторического долга перед «Газпромом» на 10-12 месяцев

Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан рассчитывает на то, что сроки проведения аудита исторического долга перед "Газпромом" будут продлены на 10-12 месяцев.

Как заявил Чебан в интервью интернет-изданию Newsmaker.md, правительство не смогло организовать эту процедуру, так как потенциальные аудиторы не приняли участие в объявленном тендере из-за нестабильности в регионе, связанной с ситуацией в Украине.

"Мы обратились к "Газпрому" с просьбой о продлении сроков проведения аудита на 10-12 месяцев. Это объективная ситуация, предстоит проделать большой объем работы, поэтому нужно время. Мы обратились к "Газпрому", обсуждали этот вопрос по телефону. Пока решения нет, нужно будет провести официальные консультации", - сказал Чебан.

Он не исключает, что после консультаций необходимо будет внести изменения в протокол, подписанный 29 октября 2021 года вице-премьером Молдовы Андреем Спыну и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"В протоколе идет речь о том, что молдавская сторона организует проведение аудита долга, по результатам которого в срок до 1 мая 2022 года "Молдовагаз" и "Газпром" подпишут соглашение об урегулировании задолженности, предусматривающее погашение всей задолженности в течение пяти лет", - сказал глава компании. Он добавил, что под молдавской стороной имеется в виду правительство Молдовы.

"К сожалению, правительство и "Газпром", которые являются акционерами "Молдовагаза", не смогли согласовать техническое задание для проведения тендера по отбору компании, которая проведет аудит исторического долга. Поэтому существует риски, что одна из сторон не признает результаты аудита. Или же - сроки будут нарушены, что может стать основанием для приостановления контракта со стороны "Газпрома" с 1 мая 2022 года. Я остаюсь оптимистом и надеюсь, что до этого не дойдет. Нужно продолжить переговоры, двери закрывать не надо, так как есть много вопросов, нуждающихся в обсуждении", - подчеркнул Чебан.

По его мнению, результаты аудита не могут сильно повлиять на размер долга, который, согласно расчетам "Газпрома" составляет, с учетом пени, $709 млн.

"Возможны какие-то изменения относительно пени. А так, по этой задолженности есть все документы", - отметил глава "Молдовагаза".

Как сообщалось, 1 ноября 2021 года вступил в силу договор на поставку газа сроком на пять лет. Заключению соглашения предшествовало подписание протокола о дальнейших действиях сторон. Согласно протоколу, подписанному Спыну и Миллером в октябре прошлого года, молдавская сторона должна провести аудит долга "Молдовагаза" (который по мнению российской стороны составляет $709 млн). По результатам аудита, до 1 мая 2022 года "Молдовагаз" и "Газпром" должны подписать соглашение об урегулировании задолженности, предусматривающее погашение всей задолженности в течение пяти лет.

В начале февраля "Газпром" заявил, что "односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности "Молдовагаза" (который объявил тендер без учета ряда предложений "Газпрома") идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года".