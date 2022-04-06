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Карабах 06.04.2022 11:34

МЦРТ выставляет на конкурс автобусный маршрут Баку-Физули

Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта (МЦРТ) Азербайджана выставила на аукцион и отбирает компанию-перевозчика на регулярный автобусный маршрут Баку-Физули-Баку.

Предложений от компаний принимаются до 17:00 2 мая.

Вскрытие предложений участников состоится 12 мая.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ФИЗУЛИ, РЕЙС, КОНКУРС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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