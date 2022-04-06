МЦРТ выставляет на конкурс автобусный маршрут Баку-Физули

Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта (МЦРТ) Азербайджана выставила на аукцион и отбирает компанию-перевозчика на регулярный автобусный маршрут Баку-Физули-Баку.
Предложений от компаний принимаются до 17:00 2 мая.
Вскрытие предложений участников состоится 12 мая.
Б.Рустамбеков
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