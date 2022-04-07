США предоставят Молдове $50 млн для снижения зависимости от российской энергетики

США объявляют о предоставлении Молдове дополнительно $50 млн на поддержку сельского хозяйства и других отраслей экономики, а также в целях снижения зависимости страны от российской энергетики, заявила администратор агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

"Я объявляю о выделении еще 50 миллионов долларов на укрепление демократии и экономики Молдовы, а также в целях снижения зависимости страны от российской энергетики. Помощь будет направлена на решение возникших проблем, на поддержку сельского хозяйства и других отраслей экономики", - заявила Пауэр в ходе совместной пресс-конференцию в Кишиневе с президентом Молдовы Майей Санду.

Пауэр выразила благодарность руководству и народу Молдовы, которые "приложили огромные усилия, чтобы принять десятки тысяч беженцев из Украины".

"Мы знаем, что в Молдову въехали более 300 тысяч беженцев, молдаване открывают свои двери. Волонтеры, все жители страны показывают, насколько велико сердце этих граждан", - отметила Пауэр.

Президент Молдовы в свою очередь выразила благодарность за помощь. Она напомнила, что посол США Кент Логсдон ранее заявил о предоставлении со стороны США помощи в $30 млн. По словам Санду, Молдова "столкнулась с огромными проблемами" в связи с происходящим в Украине.

"В Молдову въехали почти 400 тыс. беженцев из Украины, более 90 тыс. из них остаются на территории нашей страны. За очень короткое время население Молдовы увеличилось на 4%", - отметила Санду.

По данным МВД Молдовы, с 24 февраля по 6 апреля в страну въехали 363 тыс. 507 граждан Украины. Из них 268 тыс. 415 человек выехали из республики. Всего на территории Молдовы находятся 95 тыс. 92 иностранных граждан, из которых почти половину составляют несовершеннолетние - 47 тыс. 272. Бюро по миграции и убежищу МВД Молдовы получило 6 тыс. 111 заявлений на предоставление убежища в стране.