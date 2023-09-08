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СНГ 08.09.2023 20:16

В воскресенье в Молдове стартуют военные учения с участием военнослужащих США и Румынии

Многонациональные комбинированные военные учения "Scutul de Foc/Rapid Trident - 2023" стартуют в воскресенье в Молдове, сообщило министерство обороны страны.

Согласно сообщению, в учениях, которые проводятся по плану подготовки национальной армии на 2023 год, примут участие около 500 молдовских, румынских и американских военнослужащих. Будут задействованы технические подразделения, пехотное вооружение и артиллерийские системы молдовской армии.

"Учения, которые продлятся по 22 сентября, включают пехотные и артиллерийские стрельбы, и направлены на развитие возможностей и повышение уровня оперативной совместимости между участвующими армиями", - отмечается в сообщении.

Ранее молдовское Минобороны сообщало о том, что в конце сентября пройдут последние в нынешнем году учения резервистов.

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Тэги: МОЛДОВА, США, РУМЫНИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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