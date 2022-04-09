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Канцлер Австрии пообещал гуманитарную помощь Украине

Австрия поможет облегчить "гуманитарные страдания" украинцев, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, прибывший в субботу с визитом на Украину.

"Спасибо за открытый и честный разговор и радушный прием в Киеве, Владимир Зеленский. Австрия знает, что сейчас переживает украинский народ. Мы поможем, чем сможем, облегчить гуманитарные страдания и положить конец этой войне", - написал Нехаммер в Twitter в субботу.

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Тэги: УКРАИНА, АВСТРИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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