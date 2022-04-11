Россельхознадзор в марте не разрешил ввоз из Азербайджана 116 тонн томатов

Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора на СВХ Виадук в марте 2022 года запретило ввоз в Россию более 116 тонн растениеводческой продукции из Азербайджана.
«Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора в марте 2022 года проконтролирован ввоз 42,520 тыс. тонн свежих овощей и фруктов. Из Азербайджана и Ирана поступило более 30,810 тыс. тонн овощей (томаты, картофель, огурцы, салат, зелень, капуста и т.д.) и 11,710 тыс. тонн фруктов (яблоки, киви, апельсины, мандарины, и т. д.)», - отмечается в информации управления.
В целом, из Азербайджана не допущено к ввозу на территорию РФ 7 товарных партий растениеводческой продукции, зараженных карантинными вредными объектами. В числе запретной продукции оказались томаты свежие в количестве 116 тонн. Общий объем продукции, не попавшей на российский рынок, составил свыше 116,1 тонн.
Основанием для задержания стало заключение Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР», который подтвердил факт выявления карантинного вредного объекта южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta Povolny).
За нарушение ФЗ №206 «О карантине растений», владельцы грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции». В отношении растениеводческой продукции принято решение о возврате грузов в страну экспортер.
Б.Рустамбеков
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