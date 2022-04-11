Железные дороги Азербайджана, Грузии, Турции и Казахстана создадут в 2023г СП Middle Corridor

Железные дороги Азербайджана, Грузии, Турции и Казахстана создадут совместное предприятие «Middle Corridor».
«СП Middle Corridor планируется создать между железными дорогами Казахстана, Грузии, Азербайджана и Турции, участвующими в Ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ). Ожидается, что официальное оформление СП завершится в начале или середине 2023 года», - отмечает издание Rail-news.kz со ссылкой на Railway Supply,
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», новость о создании СП «Middle Corridor» подтвердил генеральный секретарь ассоциации Гайдар Абдикеримов во время специального выпуска RailFreight Summit.
«Да совместное предприятие официально формируется, но стоит подождать хотя бы до конца года. Однако, скорее всего, компания будет официально зарегистрирована в начале – середине 2023 года. Цель создания совместного предприятия – добавить ценности Middle Corridor, поскольку это «облегчит процессы перегрузки и сделает проход через разные страны и способы более плавным», – подчеркнул Абдикеримов.
Азербайджан, Грузия, Турция и Казахстан 31 марта 2022 года подписали четырехстороннюю декларацию «О Транскаспийском коридоре Восток - Запад», в которой подчеркивается важность задействования этого коридора, и намечаются шаги по укреплению транзитного потенциала государств-участников декларации.
В заявлении отмечается важность сотрудничества между странами на маршруте и инвестиций в развитие инфраструктуры для интеграции ТМТМ в международную транспортную систему.
Одним из приоритетов является повышение конкурентных преимуществ железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс на евроазиатском транспорте и ускорение выполнения работ по увеличению пропускной способности этой линии.
Также планируется соединиться с Международным грузовым коридором Север-Юг через порты Каспийского моря, таким образом, расширив коридор в Иран, арабские страны вдоль Персидского залива, Восточной Африки и Индии.
ТК «Восток-Запад» или Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут (TМТM) предназначен для увеличения грузоперевозок, как из Китая в Турция и страны Евросоюза, так и в обратном направлении. Управление и развитие данного транспортного маршрута осуществляется Консорциумом созданным странами участницами. Участники консорциума являются: в Китае — Китайские Железные Дороги, в Казахстане – KTZ Экспресс, на Каспии – Каспийское морское пароходство, в Азербайджане — ADY Экспресс, в Грузии — Trans Qafqasus Terminals.
Н.Аббасова
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