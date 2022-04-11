BP начала бурение третьей разведочной скважины на Каспии в рамках проекта SWAP

Компания BP приступила к бурению третьей разведочной скважины на мелководье Абшеронского архипелага в рамках проекта SWAP (Shallow Water Absheron Peninsula,).
"Бурение третьей разведочной скважины QBDX01 на мелководье Абшеронского архипелага в азербайджанском секторе Каспия началось 3 апреля. Работы осуществляются с использованием самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) "Satti", - сообщает компания.
Буровые работы проводятся на юго-восточном перспективном участке контрактной площади.
"QBDX01 станет последней скважиной, бурение которой предусмотрено в рамках основного разведочного периода по проекту SWAP. Бурение данной скважины займет примерно 3 месяца. Глубина скважины составит 2155 метров. Точка бурения QBDX01 расположена в 7 км от берега при глубине моря в 6 метров", - говорится в сообщении BP-Azerbaijan.
По данным компании, если после завершения бурения данной скважины для сбора дополнительной информации по основному коллектору потребуется бурение оценочного бокового ответвления, то буровые работы продолжатся еще месяц .
В компании также сообщили, что бурение второй разведочной скважины на западном участке контрактной площади завершилось в середине марта текущего года. Глубина скважины составила 4230 метров. "По итогам бурения этой скважины наличия эффективных с экономической точки зрения запасов углеводородных ресурсов выявлено не было", - отметили в BP-Azerbaijan.
Как сообщалось, по итогам бурения BP рассчитывает обнаружить нефтяные ресурсы на данном блоке.
Проект Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) территориально расположен на мелководье к югу от Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. СРП по проекту было подписано между BP и SOCAR в декабре 2014 года.
Работы в рамках соглашения разделены на три этапа: первичная разведка, основная разведка, разработка месторождений.
В 2016 году была проведена программа 3D-сейсморазведки, по результатам которой были выделены три перспективных участка - Северный Халы, Биби-Эйбат Восток и Гарабатдаг. Глубина воды в районе участков не превышает 40 метров.
В августе 2021 года началось строительство первой разведочной скважины на перспективном участке Северный Халы, в ноябре - второй разведочной скважины.
Участниками проекта являются: BP (оператор проекта) - 25%, "ЛУКОЙЛ" -25%, SOCAR - 50%.
Н.Аббасова
Байрамов и Мирзоян обсудили подготовку мирного договора и делимитации границ - МИД Азербайджана
МИД Азербайджана обвиняет Армению в отсутствии реального намерения нормализовать отношения
Алиев принял участие в открытии нового здания Института теологии в Баку
В Азербайджане четвертый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
Президент Алиев утвердил правила продажи квартир по линии Минтруда
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 499 млн - Worldometer
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Канцлер Австрии характеризует свой разговор с Путиным как "открытый и жесткий"
Молдова получила анкету Еврокомиссии по заявке на вступление страны в ЕС
Страны Южной Европы лидируют по числу бустерных прививок от COVID-19
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Выпускникам МВА вручены совместные дипломы БВШН и Женевской школы бизнеса
«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ