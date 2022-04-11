BP начала бурение третьей разведочной скважины на Каспии в рамках проекта SWAP

Компания BP приступила к бурению третьей разведочной скважины на мелководье Абшеронского архипелага в рамках проекта SWAP (Shallow Water Absheron Peninsula,).

"Бурение третьей разведочной скважины QBDX01 на мелководье Абшеронского архипелага в азербайджанском секторе Каспия началось 3 апреля. Работы осуществляются с использованием самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) "Satti", - сообщает компания.

Буровые работы проводятся на юго-восточном перспективном участке контрактной площади.

"QBDX01 станет последней скважиной, бурение которой предусмотрено в рамках основного разведочного периода по проекту SWAP. Бурение данной скважины займет примерно 3 месяца. Глубина скважины составит 2155 метров. Точка бурения QBDX01 расположена в 7 км от берега при глубине моря в 6 метров", - говорится в сообщении BP-Azerbaijan.

По данным компании, если после завершения бурения данной скважины для сбора дополнительной информации по основному коллектору потребуется бурение оценочного бокового ответвления, то буровые работы продолжатся еще месяц .

В компании также сообщили, что бурение второй разведочной скважины на западном участке контрактной площади завершилось в середине марта текущего года. Глубина скважины составила 4230 метров. "По итогам бурения этой скважины наличия эффективных с экономической точки зрения запасов углеводородных ресурсов выявлено не было", - отметили в BP-Azerbaijan.

Как сообщалось, по итогам бурения BP рассчитывает обнаружить нефтяные ресурсы на данном блоке.

Проект Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) территориально расположен на мелководье к югу от Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. СРП по проекту было подписано между BP и SOCAR в декабре 2014 года.

Работы в рамках соглашения разделены на три этапа: первичная разведка, основная разведка, разработка месторождений.

В 2016 году была проведена программа 3D-сейсморазведки, по результатам которой были выделены три перспективных участка - Северный Халы, Биби-Эйбат Восток и Гарабатдаг. Глубина воды в районе участков не превышает 40 метров.

В августе 2021 года началось строительство первой разведочной скважины на перспективном участке Северный Халы, в ноябре - второй разведочной скважины.

Участниками проекта являются: BP (оператор проекта) - 25%, "ЛУКОЙЛ" -25%, SOCAR - 50%.

Н.Аббасова