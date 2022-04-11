Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8505 RUR   0.0201 GBR   2.2128 TRY   0.1153

Цена на нефть

08.04 $/bbl +/- WTI 98.26 +2.23 Brent 102.78 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

Регион 11.04.2022 20:35

Bloomberg приостанавливает выпуск новостей на русском языке

Агентство Bloomberg сообщило, что с понедельника приостанавливает публикацию новостных сообщений на русском языке.

"Агентство Bloomberg приостанавливает на неопределенный срок выпуск новостей на русском языке с понедельника, 11 апреля", - пишет агентство.

Bloomberg 29 марта проинформировал о приостановке деятельности на территории России и Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как сообщило агентство, клиенты Bloomberg в двух странах потеряют доступ ко всем продуктам компании, включая терминал и электронные торговые платформы. Доступ к сайту Bloomberg.com, однако, сохранится.

Еще 4 марта Bloomberg News объявило о приостановке работы команды журналистов в России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, АГЕНТСТВО, ПУБЛИКАЦИЯ, ПРИОСТАНОВКА


Похожие новости


Bloomberg извинился за то, что по ошибке сообщил о вторжении России в Украину Агентство ООН по помощи палестинцам начало кампанию по сбору средств после сокращения финансирования из США USAID финансировало программы, в которых участвовала "Единая Россия" - госдеп Приостановка деятельности USAID в России является оскорблением для США и ударом по Обаме - Маккейн Вашингтон продолжит поддерживать российское гражданское общество, несмотря на закрытие офиса USAID - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az