Bloomberg приостанавливает выпуск новостей на русском языке

Агентство Bloomberg сообщило, что с понедельника приостанавливает публикацию новостных сообщений на русском языке.

"Агентство Bloomberg приостанавливает на неопределенный срок выпуск новостей на русском языке с понедельника, 11 апреля", - пишет агентство.

Bloomberg 29 марта проинформировал о приостановке деятельности на территории России и Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как сообщило агентство, клиенты Bloomberg в двух странах потеряют доступ ко всем продуктам компании, включая терминал и электронные торговые платформы. Доступ к сайту Bloomberg.com, однако, сохранится.

Еще 4 марта Bloomberg News объявило о приостановке работы команды журналистов в России.