Баку и Сеул готовятся к проведению во II полугодии заседания МПК

Азербайджан и Южная Корея ведут переговоры о проведении во втором полугодии 2022 года в Сеуле очередного заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.
Данный вопрос обсуждался на встрече министра цифрового развития и транспорта Азербайджана и посла Южной Кореи в Баку Ли Ин-Йонга, сообщает ведомство.
Кроме этого, на встрече обсуждалось сотрудничество между двумя странами в области цифровой трансформации, инноваций и стартапов, а также вопрос приглашения в Азербайджан из Южной Кореи IT-специалистов.
Помимо этого стороны обсудили проекты в сферах инноваций и "умный город", расширения сотрудничества в области IT-образования, участия азербайджанских специалистов в краткосрочных тренингах по кибербезопасности, организуемых со стороны корейской (KISA).
Второе заседание МПК Азербайджан-Корея состоялось 6 февраля 2020 года в Баку.
Н.Аббасова
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