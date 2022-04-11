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Транспорт и связь 11.04.2022 20:52

Баку и Сеул готовятся к проведению во II полугодии заседания МПК

Азербайджан и Южная Корея ведут переговоры о проведении во втором полугодии 2022 года в Сеуле очередного заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Данный вопрос обсуждался на встрече министра цифрового развития и транспорта Азербайджана и посла Южной Кореи в Баку Ли Ин-Йонга, сообщает ведомство.

Кроме этого, на встрече обсуждалось сотрудничество между двумя странами в области цифровой трансформации, инноваций и стартапов, а также вопрос приглашения в Азербайджан из Южной Кореи IT-специалистов.

Помимо этого стороны обсудили проекты в сферах инноваций и "умный город", расширения сотрудничества в области IT-образования, участия азербайджанских специалистов в краткосрочных тренингах по кибербезопасности, организуемых со стороны корейской (KISA).

Второе заседание МПК Азербайджан-Корея состоялось 6 февраля 2020 года в Баку.

Н.Аббасова

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Тэги: КОРЕЯ, МПК, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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