Азербайджан в конце апреля будет представлен на туристической выставке в Казахстане

Государственное агентство по туризму Азербайджана привлекло ООО «AZINTEREXPO» для создания «под ключ» азербайджанского стенда на туристической выставке, которая состоится 20-22 апреля в Алматы (Казахстан).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с AZINTEREXPO подписан соответствующий контракт, сумма которого составляет 61 тыс. 826,59 манат.
Э.Шафиев
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