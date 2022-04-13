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Туризм 13.04.2022 16:43

Азербайджан в конце апреля будет представлен на туристической выставке в Казахстане

Государственное агентство по туризму Азербайджана привлекло ООО «AZINTEREXPO» для создания «под ключ» азербайджанского стенда на туристической выставке, которая состоится 20-22 апреля в Алматы (Казахстан).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с AZINTEREXPO подписан соответствующий контракт, сумма которого составляет 61 тыс. 826,59 манат.

Э.Шафиев

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРИЗМ, ВЫСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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