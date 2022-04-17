Ливийская NOC объявила форс-мажор после остановки нефтедобычи на месторождении

Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation/NOC) объявила в воскресенье форс-мажор после остановки нефтедобычи на месторождении Аль-Филь на юге Ливии, пишет «Анадолу». Там рассказали, что накануне группа вооруженных людей ворвалась на территорию и вынудила сотрудников остановить нефтедобычу. По этой причине компания объявила форс-мажор до дальнейшего уведомления, отмечает издание.

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