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Дальнее зарубежье 17.04.2022 18:04

Ливийская NOC объявила форс-мажор после остановки нефтедобычи на месторождении

Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation/NOC) объявила в воскресенье форс-мажор после остановки нефтедобычи на месторождении Аль-Филь на юге Ливии, пишет «Анадолу».

Там рассказали, что накануне группа вооруженных людей ворвалась на территорию и вынудила сотрудников остановить нефтедобычу. По этой причине компания объявила форс-мажор до дальнейшего уведомления, отмечает издание.

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Тэги: МИР, ЛИВИЯ, НЕФТЬ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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