Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Кыргызстаном включает 26 пунктов

Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Кыргызстаном, подписанная в среду в Баку президентами двух Ильхамом Алиевым и Садыром Жапаровым, включает 26 пунктов.

В частности, стороны заявляют об установлении отношений стратегического партнерства.

«Стороны считают, что установление отношений стратегического партнерства отвечает коренным интересам обоих государств и определяет содержание и характер их взаимодействия как в двустороннем формате, так и на международной арене. Стороны, подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава ООН, взаимно поддерживают суверенитет, независимость, территориальную целостность и нерушимость международно-признанных границ друг друга», - отмечается в тексте декларации, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В документе стороны выражают готовность и далее всесторонне развивать политический диалог по всем направлениям двустороннего сотрудничества, носящего стратегический характер, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны отмечают, что Организация Тюркских Государств (ОТГ) является важной платформой для сотрудничества между государствами-членами и поддерживают интеграционные процессы в Тюркском мире в рамках ОТГ и аффилированных с ней организаций.

«Стороны отмечают важность укрепления международного сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму, экстремизму, трансграничной преступности, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, торговле людьми, киберпреступлениям, распространению оружия массового поражения и отмыванию денег», - подчеркивается в документе.

В декларации отмечается, что стороны выражают готовность рассмотреть возможность участия кыргызской стороны в инфраструктурных проектах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана.

«Стороны, отмечая, что взаимные инвестиции являются одним из важных факторов экономического сотрудничества, выражают готовность поддерживать, защищать и поощрять инвестиции в сферах, представляющих взаимный интерес. Стороны отмечают важность развития инвестиционного сотрудничества через реализацию крупных и стратегически важных проектов в сфере энергетики, агропромышленного комплекса и инфраструктурных проектов. Стороны выражают готовность в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие зеленой экономики, а именно в сфере возобновляемых источников энергии, органической продукции и экотуризма», - подчеркивается в декларации.

Кроме этого, с целью наращивания объемов двусторонней торговли, а также продвижению и реализации совместных экономических и инвестиционных проектов, стороны изучат вопрос об учреждении Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане и Торгового дома Азербайджана в Кыргызстане.

Азербайджан и Кыргызстан также подтвердили готовность прилагать совместные усилия для увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимной торговли в ближайшие годы.

Стороны, принимая во внимание роль и значение авиационных пассажирских перевозок в развитии торгово-экономических отношений, а также в сфере туризма, подчеркнули важность открытия прямого авиасообщения между двумя странами.

Кыргызстан также выразил заинтересованность в использовании имеющихся в Азербайджане технологий, ноу-хау и профессионального опыта для реализации в стране проектов по развитию инфраструктуры, а также программ экономического развития.

Стороны будут содействовать двусторонним и транзитным грузоперевозкам в рамках действующих двусторонних и многосторонних соглашений и транспортных коридоров, включая мультимодальные грузоперевозки по авиа-, авто- и железнодорожному сообщению, используя потенциал транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Баку и Бишкек продолжат развивать сотрудничество в сфере подготовки военных кадров на базе профильных учебных заведений Азербайджана.

Р.Ахмедов