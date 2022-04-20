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Дальнее зарубежье 20.04.2022 23:40

Глава Минфина ФРГ дал совет немецкому бизнесу не платить за российский газ в рублях

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер посоветовал немецким газовикам не переходить на оплату поставок топлива в рублях, на чем настаивает Москва.

"Контракты есть контракты, - сказал Линднер в среду в интервью Bloomberg Television. - Контракты основаны на долларах и евро, и компании в частном секторе должны платить в долларах и ли евро".

Он также заявил, что Германия готова к дальнейшим санкциям в отношении России. "Мы активно поддерживаем все санкции, которые служат политической и экономической изоляции Москвы", - сказал Линднер.

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, ГАЗ, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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