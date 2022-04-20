Глава Минфина ФРГ дал совет немецкому бизнесу не платить за российский газ в рублях

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер посоветовал немецким газовикам не переходить на оплату поставок топлива в рублях, на чем настаивает Москва.
"Контракты есть контракты, - сказал Линднер в среду в интервью Bloomberg Television. - Контракты основаны на долларах и евро, и компании в частном секторе должны платить в долларах и ли евро".
Он также заявил, что Германия готова к дальнейшим санкциям в отношении России. "Мы активно поддерживаем все санкции, которые служат политической и экономической изоляции Москвы", - сказал Линднер.
Спецпредставитель главы МИД РФ посетит Баку
Баку и Пекин подчеркивают важность расширения двустороннего сотрудничества
Жапаров пригласил бизнес-круги Азербайджана инвестировать в Кыргызстан
Фондовые индексы Европы выросли после снижения накануне
Золото дешевеет после подъема до максимума за 5 недель
Два землетрясения за два часа произошли в Азербайджане
В Нефтчалинском районе Азербайджана произошло землетрясение
Европейский сертификат о вакцинации от COVID-19 оправдал себя и будет продлен еще на год
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бакинская высшая школа нефти и Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком подписали Меморандум о сотрудничестве
Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ