Глава Минфина ФРГ дал совет немецкому бизнесу не платить за российский газ в рублях

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер посоветовал немецким газовикам не переходить на оплату поставок топлива в рублях, на чем настаивает Москва.

"Контракты есть контракты, - сказал Линднер в среду в интервью Bloomberg Television. - Контракты основаны на долларах и евро, и компании в частном секторе должны платить в долларах и ли евро".

Он также заявил, что Германия готова к дальнейшим санкциям в отношении России. "Мы активно поддерживаем все санкции, которые служат политической и экономической изоляции Москвы", - сказал Линднер.