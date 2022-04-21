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СНГ 21.04.2022 18:37

Байден сообщил о решении вслед за ЕС запретить связанным с РФ судам заходить в порты США

Президент США Джо Байден заявил, что связанным с Россией судам будет запрещено заходить в американские порты.

"Сегодня я объявляю, что США запретят связанным с Россией судам заходить в наши порты, как это ранее было сделано в Европе", - сказал Байден.

"Это означает, что ни одно судно под российским флагом или судно, которое принадлежит России или управляется кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам", - добавил он.

Ранее на аналогичные меры, как сообщалось, пошли страны ЕС. При этом они предусмотрели перечень исключений: европейское решение, в частности, не распространялось на поставки товаров АПК, энергоносителей.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, США, РОССИЯ, СУДА, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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