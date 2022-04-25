Добившийся переизбрания Макрон обещает французам «неспокойный, но исторический» период

Президент Франции Эмманюэль Макрон, добившийся переизбрания на второй срок, заявил соотечественникам, что их ждет непростой, но исторический период.

"Годы, которые нас ждут, наверняка не будут спокойными. Зато они войдут в историю", - сказал он, выступая перед сторонниками на Марсовом поле.

Президент пообещал, что будет "работать над единством народа". Он вспомнил и о событиях в Украине, подчеркнув, что в этом контексте "должен быть слышен голос Франции".

"Нам нужно укрепляться во всех сферах, и мы будем это делать", - добавил Макрон.

В своем выступлении он признал, что многие, кто голосовал за него во втором туре, сделал это исключительно, чтобы не пустить ко власти кандидата от ультраправых Марин Ле Пен. Также Макрон признал, что очень многие французы, не веря ни одному из кандидатов, вообще не явились на выборы. По его словам, он понимает, что все это - признаки недовольства его работой со стороны части населения.

Ранее французские СМИ со ссылкой на результаты опросов на выходе с избирательных участков сообщили, что действующий президент Франции Эмманюэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов. Он набирает 57,6% голосов, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 42,4%. Как правило, данные, которые французские СМИ передают после закрытия избирательных участков - очень точные.