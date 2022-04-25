Саммит ЕАЭС в Кыргызстанe пройдет 27 мая

Саммит ЕАЭС с участием глав государств состоится 27 мая, сообщил в понедельник президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью киргизскому информационному агентству "Кабар".

"26 мая до обеда в Киргизию с официальным визитом прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После обеда в этот же день с официальным визитом прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. 27 мая в Киргизию прибудут главы государств ЕАЭС", - сказал Жапаров.

Государствами-членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2022 году председательство в Союзе перешло Киргизии.