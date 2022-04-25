Саммит ЕАЭС в Кыргызстанe пройдет 27 мая

Саммит ЕАЭС с участием глав государств состоится 27 мая, сообщил в понедельник президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью киргизскому информационному агентству "Кабар".
"26 мая до обеда в Киргизию с официальным визитом прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После обеда в этот же день с официальным визитом прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. 27 мая в Киргизию прибудут главы государств ЕАЭС", - сказал Жапаров.
Государствами-членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2022 году председательство в Союзе перешло Киргизии.
Алиев и Либерман обсудили расширение торгово-экономических отношений и энергетику
Алиев обсудил со спецпредставителем МИД РФ нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
Агентство социальных услуг направит 117 тыс. манатов на оценку реальной стоимости квартир, выставляемых на продажу
AFB Bank сократил в I квартале активы на 3%, прибыль – в 2,4 раза
ИВ Баку направит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 509,5 млн - университет Хопкинса
Ферстаппен выиграл итальянский Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1»
В Азербайджане третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Показатели Банка Республика в первом квартале превзошли прошлогодние результаты!
Бесплатный Wi-Fi в Шуше от компании Bakcell
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ