Баку и Москва обсудили вопросы сотрудничества на Каспии, делимитацию азербайджано-армянской границы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял спецпредставителя президента России Михаила Петракова, сообщили в МИД Азербайджана.
Встреча состоялась в рамках двусторонних консультаций по вопросам Каспия между Баку и Москвой.
«Байрамов и Петраков обсудили сотрудничество по вопросам Каспия, а также вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, РФ и Армении, включая делимитацию (армяно-азербайджанской границы – ИФ) и открытие коммуникаций (в регионе Южного Кавказа – ИФ)», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Стороны также обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки дня.
В преддверии встречи Петраков провел встречу со спецпредставителем президента Азербайджана по пограничным и каспийским вопросам Халафом Халафовым.
«В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по вопросам реализации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подготовки к очередному Каспийскому саммиту, проектам соглашений об отраслевом сотрудничестве между прикаспийскими государствами», - сообщили в МИД.
Э.Шафиев
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