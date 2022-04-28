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Социум 28.04.2022 20:44

Власти Швеции считают провальной политику интеграции мигрантов в шведское общество

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила в четверг, что иммиграционная политика страны оказалась провальной, усилился бандитизм, передают западные СМИ.

"Разделение зашло так далеко, что в Швеции появилось параллельное общество. Мы живем в одной стране, но в совершенно разных реалиях", - заявила Андерссон, отметив, что в Швеции процветают исламизм и правый экстремизм.

По словам премьера, в стране намерены создать местные советы по борьбе с преступностью в частности среди молодежи, которые будут сотрудничать с полицией.

Иммигранты в Швеции на сегодняшний день составляют пятую часть населения, при этом огромный наплыв наблюдался в течение последних двух десятилетий, отмечает пресса.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ПОЛИТИКА, ИММИГРАНТЫ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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