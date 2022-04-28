Власти Швеции считают провальной политику интеграции мигрантов в шведское общество

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила в четверг, что иммиграционная политика страны оказалась провальной, усилился бандитизм, передают западные СМИ.
"Разделение зашло так далеко, что в Швеции появилось параллельное общество. Мы живем в одной стране, но в совершенно разных реалиях", - заявила Андерссон, отметив, что в Швеции процветают исламизм и правый экстремизм.
По словам премьера, в стране намерены создать местные советы по борьбе с преступностью в частности среди молодежи, которые будут сотрудничать с полицией.
Иммигранты в Швеции на сегодняшний день составляют пятую часть населения, при этом огромный наплыв наблюдался в течение последних двух десятилетий, отмечает пресса.
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