Власти Швеции считают провальной политику интеграции мигрантов в шведское общество

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила в четверг, что иммиграционная политика страны оказалась провальной, усилился бандитизм, передают западные СМИ.

"Разделение зашло так далеко, что в Швеции появилось параллельное общество. Мы живем в одной стране, но в совершенно разных реалиях", - заявила Андерссон, отметив, что в Швеции процветают исламизм и правый экстремизм.

По словам премьера, в стране намерены создать местные советы по борьбе с преступностью в частности среди молодежи, которые будут сотрудничать с полицией.

Иммигранты в Швеции на сегодняшний день составляют пятую часть населения, при этом огромный наплыв наблюдался в течение последних двух десятилетий, отмечает пресса.