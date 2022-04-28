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Внешняя политика 28.04.2022 22:40

НАТО поддерживает нормализацию отношений Азербайджана и Армении – Коломина

Спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что альянс поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Такое заявление Коломина сделал в четверг в Баку на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В информации внешнеполитического ведомства подчеркивается, что собеседники обменялись мнениями о взаимовыгодном сотрудничестве между Азербайджаном и НАТО. Байрамов отметил, что Азербайджан продолжает партнерство с НАТО на основе взаимных интересов и равноправия.

«Глава МИД проинформировал Коломину о текущей ситуации на Южном Кавказе, в частности о предпринятых шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подготовке мирного соглашения между двумя странами, делимитации границы, открытию всех коммуникаций в регионе и мерах по повышению доверия между сторонами. Коломина подчеркнул, что НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - подчеркивает МИД.

Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, Плана действий по индивидуальному партнерству, процессы в мире и в регионе.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, КОЛОМИНА, ПЕРЕГОВОРЫ

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