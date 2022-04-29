Азербайджан никогда не планировал конкурировать с Россией на газовом рынке Европы –Алиев

Азербайджан не намерен вступать в конкуренцию с Россией на газовом рынке Европы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"У нас и в мыслях никогда не было конкурировать с Россией на газовом рынке Европы, так как объемы поставок несопоставимы", - заявил Алиев в пятницу на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

По его словам, "мы всего лишь хотели получить доступ на стабильно регулируемый рынок Европы". "Мы продаем газ различным потребителям, но самую хорошую цену платит именно Европа", - отметил он.

Алиев добавил, что энергетическая политика Азербайджана никогда не вызывала вопросов у России. Я уверен, что этот вопрос (экспорта азербайджанского газа в Европу -ИФ) никогда не отразится негативно на наших отношениях с Россией", - подчеркнул президент.

Н.Аббасова