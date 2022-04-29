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ТЭК 29.04.2022 12:32

Азербайджан никогда не планировал конкурировать с Россией на газовом рынке Европы –Алиев

Азербайджан не намерен вступать в конкуренцию с Россией на газовом рынке Европы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"У нас и в мыслях никогда не было конкурировать с Россией на газовом рынке Европы, так как объемы поставок несопоставимы", - заявил Алиев в пятницу на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

По его словам, "мы всего лишь хотели получить доступ на стабильно регулируемый рынок Европы". "Мы продаем газ различным потребителям, но самую хорошую цену платит именно Европа", - отметил он.

Алиев добавил, что энергетическая политика Азербайджана никогда не вызывала вопросов у России. Я уверен, что этот вопрос (экспорта азербайджанского газа в Европу -ИФ) никогда не отразится негативно на наших отношениях с Россией", - подчеркнул президент.

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, КОНКУРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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