Мощности газопровода TAP могут быть увеличены до 20 млрд куб.м за счет дополнительных компрессорных станций - Алиев

Поставки азербайджанского газа в Италию могут быть удвоены, но для этого необходимо увеличить мощность Транс-Адриатического газопровода (TAP), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мощности газопровода TAP могут увеличены до 20 млрд кубометров газа за счет установки дополнительных компрессорных станций. Я не хочу сейчас сильно вдаваться в технические детали, но для этого требуется, чтобы акционеры трубопровода TAP пришли к единому мнению и приняли соответствующее инвестиционное решение. Однако, надо понимать, что решить этот за один месяц этот вопрос нельзя», – сказал Алиев в пятницу на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», передает «Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что с увеличением мощности TAP поставки газа в Италию могут быть удвоены. «Этот вопрос я обсуждал и с премьер-министром Италии Марио Драги и с министром иностранных дел Италии Луиджи ДиМайо», - заявил Алиев.

По словам президента, поставки газа в Италию в 2022 году составят порядка 10 млрд кубометров.

Н.Аббасова