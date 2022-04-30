Эрдоган позитивно оценил визит в Саудовскую Аравию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам двухдневной поездки в Саудовскую Аравию выразил надежду на начало новой эпохи в отношениях двух стран, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Эрдоган отметил, что в ходе переговоров на высшем уровне, представители обеих стран проявили четкую политическую волю по вопросу продвижения двусторонних связей на основе принципов взаимного уважения и доверия", - говорится в сообщении агентства.

По словам президента Турции, Анкара готова "приложить усилия в направлении обеспечения взаимной выгоды и стабильности в регионе".

"Надеюсь, что диалог Анкары и Эр-Рияда внесет вклад в стабильность и солидарность в исламском мире", - сказал Эрдоган.