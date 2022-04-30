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СНГ 30.04.2022 21:30

Узбекистан передал Афганистану 4 тыс. тонн гумпомощи

Власти Узбекистана передали Афганистану 4 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в субботу официальный представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

"Спецпредставитель президента Узбекистана в Афганистане в преддверии праздника Рамазан передал 4 тысячи тонн продуктов питания. Мука, масло, пшеница, одежда, лекарства, вакцины и другие предметы первой необходимости были переданы в дар Исламскому Эмирату", - написал Муджахид в твиттере.

Он также поблагодарил президента и народ Узбекистана за помощь.

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Тэги: АФГАНИСТАН, УЗБЕКИСТАН, ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ, ПРАЗДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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