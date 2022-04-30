Узбекистан передал Афганистану 4 тыс. тонн гумпомощи

Власти Узбекистана передали Афганистану 4 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в субботу официальный представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

"Спецпредставитель президента Узбекистана в Афганистане в преддверии праздника Рамазан передал 4 тысячи тонн продуктов питания. Мука, масло, пшеница, одежда, лекарства, вакцины и другие предметы первой необходимости были переданы в дар Исламскому Эмирату", - написал Муджахид в твиттере.

Он также поблагодарил президента и народ Узбекистана за помощь.