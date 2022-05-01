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Оборона 01.05.2022 15:08

В дислоцированной в Лачине воинской части подвели итоги I квартала 2022 года

В воинской части, дислоцированной в Лачине, состоялось заседание по итогам I квартала 2022 года, сообщили в воскресенье в министерстве обороны Азербайджана.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства, должностные лица выступили с обширными докладами о проведенных в I квартале 2022 года учениях и других мероприятиях по повышению боеспособности подразделений, организации служебно-боевой деятельности.

В ходе заседания до сведения соответствующих должностных лиц были доведены поручения министра обороны по дальнейшему повышению боеспособности и поддержанию высокого уровня боевой готовности военнослужащих, несущих службу в суровых климатических условиях, горной местности со сложным рельефом.

В заключительной части мероприятия были награждены военнослужащие, отличившиеся на службе и продемонстрировавшие высокую дисциплину, отметили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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