В дислоцированной в Лачине воинской части подвели итоги I квартала 2022 года

В воинской части, дислоцированной в Лачине, состоялось заседание по итогам I квартала 2022 года, сообщили в воскресенье в министерстве обороны Азербайджана.
Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства, должностные лица выступили с обширными докладами о проведенных в I квартале 2022 года учениях и других мероприятиях по повышению боеспособности подразделений, организации служебно-боевой деятельности.
В ходе заседания до сведения соответствующих должностных лиц были доведены поручения министра обороны по дальнейшему повышению боеспособности и поддержанию высокого уровня боевой готовности военнослужащих, несущих службу в суровых климатических условиях, горной местности со сложным рельефом.
В заключительной части мероприятия были награждены военнослужащие, отличившиеся на службе и продемонстрировавшие высокую дисциплину, отметили в Минобороны Азербайджана.
Р.Керимов
МВФ: Резервы ЦБ Азербайджана к 2024г достигнут $7,5 млрд
«Газпром» за четыре месяца нарастил поставки в Китай на 60%
МВФ: Безубыточная цена на нефть для Азербайджана в 2022г составит около $42/бар, в 2023г - почти $52/бар
В России за сутки COVID-19 заболели 7 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 513,4 млн - университет Хопкинса
«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Главы МИД Кыргызстана и Турции обсудили подготовку к встрече лидеров двух стран
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Yelo Bank посетил семьи шехидов накануне праздника
Yelo Bank открыл свои двери для детей с аутизмом
Студент, поступивший в докторантуру университета США: «Знаний, полученных в БВШН, мне хватило, чтобы перейти на обучение по конкурентоспособной специальности»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ