Правительство Эстонии предлагает увеличить расходы бюджета из-за отказа от российского газа и ради усиления обороноспособности республики

Правительство Эстонии предлагает расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе и окончательно отказаться от российского газа, для этого направляет в парламент республики проект дополнительного бюджета на 2022 год, заявила в понедельник эстонский премьер Кая Каллас.
"Целью правительства является увеличение военного присутствия НАТО в Балтийском регионе. Мы договорились с Латвией и Литвой о единой позиции на предстоящем саммите НАТО в Мадриде", - подчеркнула Каллас в своем заявлении, распространенном в понедельник.
"Мы желаем, чтобы в каждой стране Балтии было по одной дивизии НАТО, состоящей как из войск самих государств региона, так и из частей альянса", - добавила она.
"Для Эстонии это означает наличие двух собственных пехотных бригад и дислоцированной в республике бригады союзников, необходимых частей поддержки, средств ПВО и элемента управления дивизией. В дополнительном бюджете предусмотрены средства для этого", - сказала премьер-министр.
По словам Каллас, в дополнительном бюджете также предусмотрены расходы для полного отказа от российского газа. Они предназначены для централизованных закупок газа и доставку хранящихся в Швеции и Финляндии запасов энергоносителя. "Подчеркиваю, что при создании запасов газа мы не будем закупать трубопроводный российский газ", - заявила премьер.
Общий объем дополнительного бюджета для этих целей с учётом налоговых сборов, инвестиций и финансовых сделок составит 802,9 миллиона евро.
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