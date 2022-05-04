Производители мяса птицы в Азербайджане просят о льготных кредитах на 40 млн манатов для заготовки кормов

В Фонде развития предпринимательства (SIF) Азербайджана состоялась встреча с руководством Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров куриного мяса и яиц (APEPEA).
Встреча состоялась по просьбе руководства APEPEA, с тем чтобы получить льготные кредиты для заготовки запасов кормов для птиц.
Выступая на встрече глава APEPEA Мюрват Гасанлы, сообщил для заготовки запасов кормов для птицы всем предприятиям, в целом, требуется порядка 40 млн манатов.
В свою очередь, исполняющий обязанности председателя правления SIF Осман Халиев отметил, что согласно апрельскому решению Кабинета министров Азербайджана, 10 п.п. от ставки кредита субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства, участвующим в производстве продуктов питания, входящих в минимальную потребительскую корзину, погашается со стороны государства.
По его словам, это не распространяется на производителей мяса птицы, так как они в основном являются крупными производителями.
«В то же время Халиев сообщил, что проблема APEPEA будет рассмотрена на предстоящем заседании Наблюдательного совета SIF», - говорится в сообщении ассоциации.
Б.Рустамбеков
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