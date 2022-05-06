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Финансы 06.05.2022 11:27

ГНС и ABA создадут рабгруппу для обсуждения налоговых вопросов

Глава государственной налоговой службы Азербайджана Орхан Назарли 5 мая провел встречу с руководством Ассоциации банков Азербайджана (ABA).

Назарли отметил, что основной целью встречи является более подробное обсуждение практических вопросов, стоящих перед банковским сектором, сотрудничество в вопросах налогового законодательства и администрирования.

В частности, в ходе встречи было обсуждены такие вопросы, как налогообложение имущества и земли, переданных на баланс банков по проблемным кредитам; упрощение информационного обмена между ГНС и банками по открытию счетов, наложение арестов на банковские счета налогоплательщиков-должников; санкции для банковского сектора в налоговом законодательстве; процесс кредитования микропредпринимателей, международное налогообложение, а также процедуры, применяемые для устранения двойного налогообложения.

Стороны отметили, что наряду с ГНС, банковский сектор тоже заинтересован в прозрачной деятельности налогоплательщиков, «обелении» их оборота, и в этом процессе высоко ценится государственно-частное партнерство.

По итогам встречи принято решение о создании рабочей группы между Службой и Ассоциацией для обсуждения отдельных вопросов и эффективного взаимодействия.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГНС, БАНКИ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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