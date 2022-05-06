Гостиница в центре Гаваны пострадала от мощного взрыва, есть жертвы

Сильный взрыв произошел в пятницу близ люксовой гостиницы "Саратога" в центре Гаваны, сообщает агентство ЭФЭ.

В результате взрыва, причина которого пока не установлена, сильно пострадали несколько этажей постройки, обрушилась часть ее фасада. Кубинские СМИ полагают, что причиной катастрофы могла стать утечка газа.

Некоторые латиноамериканские СМИ передают со ссылкой на представителей властей, что взрыв привел к гибели минимум четырех человек. Еще 19 ранены, а 13 считаются пропавшими без вести.

В свою очередь, западные СМИ отмечают, что в момент происшествия в гостинице велись ремонтные работы.