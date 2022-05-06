Гостиница в центре Гаваны пострадала от мощного взрыва, есть жертвы

Сильный взрыв произошел в пятницу близ люксовой гостиницы "Саратога" в центре Гаваны, сообщает агентство ЭФЭ.
В результате взрыва, причина которого пока не установлена, сильно пострадали несколько этажей постройки, обрушилась часть ее фасада. Кубинские СМИ полагают, что причиной катастрофы могла стать утечка газа.
Некоторые латиноамериканские СМИ передают со ссылкой на представителей властей, что взрыв привел к гибели минимум четырех человек. Еще 19 ранены, а 13 считаются пропавшими без вести.
В свою очередь, западные СМИ отмечают, что в момент происшествия в гостинице велись ремонтные работы.
PetroChina не стремится получить энергоресурсы из РФ по сниженной цене
Минпромторг разрешил параллельный импорт газовых турбин General Electric
Shell приостановит работу российских АЗС и завода ГСМ в рамках продажи
Вылетевший из Минска в Москву самолет "Аэрофлота" развернулся спустя 10 минут
Выполнявший рейс из Баку в Нахчыван самолет AZAL вернулся в аэропорт вылета
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу
Шольц 9 мая примет в Берлине Макрона
Посла РФ вызвали в МИД Эстонии за критику главы министерства
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ