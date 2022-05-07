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СНГ 07.05.2022 14:00

В Молдове пообещали усилить меры безопасности из-за взрывов в Приднестровье

Президент Молдова Майя Санду на фоне новых взрывов в Приднестровье на границе с Украиной заявила, что власти принимают все меры для обеспечения безопасности граждан с обоих берегов Днестра.

"Предположительно, взрывы произошли в результате активирования взрывных устройств, сброшенных с дронов. Взрывы были направлены в сторону взлетной полосы расположенного у села военного аэродрома, который давно уже не используется", - сказала Санду в субботу на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который находится с визитом в Молдове.

Она подчеркнула, что "власти Молдовы следят за ситуацией, проводится расследование". "Мы делаем все, чтобы сохранить стабильность, обеспечить безопасность граждан с левого и правого берега Днестра. Для нас очень важна безопасность наших граждан, важно не допустить дестабилизации и провокаций на территории нашей страны", - заявила президент.

Отвечая на вопросы журналистов о возможных провокациях во время манифестации 9 мая, она сказала, что "органы правопорядка предпримут повышенные меры безопасности, чтобы не допустить дестабилизации".

"Высший Совет безопасности принял дополнительные меры безопасности, чтобы не допустить провокаций и дестабилизации в том числе и 9 мая, повышены меры безопасности и на 9 мая, чтобы обеспечить порядок и безопасность", - подчеркнула Санду.

Науседа в свою очередь осудил провокации в Приднестровье.

"Сейчас сложно сказать, кто стоит за этим и в чьих это интересах. Кто бы это ни был, мы твердо осуждаем эти провокации и попытки дестабилизации ситуации в регионе, и в стране в целом. Необходимо провести тщательное расследование, чтобы не допустить конфликта в Молдове. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку Молдове, чтобы сохранить стабильность, помочь в преодолении кризиса беженцев, в решении экономических и социальных проблем", - сказал Науседа.

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Тэги: МИР, МОЛДОВА, ПРИДНЕСТРОВЬЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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