СМИ сообщили о попытке ЕС сдвинуть переговоры по СВПД с мертвой точки

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС из последних сил старается выйти из тупика с женевскими переговорами вокруг соглашения по иранской ядерной программе, сообщили в субботу западные СМИ.
По данным СМИ, Боррель сказал изданию Financial Times, что пытается найти "срединный путь", который позволит сдвинуть переговоры с мертвой точки и спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
СМИ напоминают, что переговоры в Женеве приостановили в марте, в основном из-за требований Ирана к США убрать из списка террористических организаций иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР). В свою очередь Боррель сказал, что изучает вариант одновременной отмены подобного статуса у КСИР, но с его сохранением у ряда подразделений КСИР, который имеет обширные коммерческие структуры.
Также Боррель выразил желание направить на переговоры в Тегеран главного переговорщика от ЕС Энрике Мора. Но в то же время Боррель признал, что Иран не испытывает энтузиазма от переговоров. Глава дипломатии ЕС добавил, что переговорщики от ЕС не будут предъявлять Ирану ультиматумы.
Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили СВПД по иранской ядерной программе в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отказ от международных и односторонних антииранских санкций.
США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, что привело к постепенному отказу Тегерана от соблюдения некоторых условий сделки. При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить действие СВПД. С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления этого соглашения.
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