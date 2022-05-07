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СНГ 07.05.2022 23:14

Минобороны Беларуси сообщило о поэтапном наращивании сил, подвергаемых тестированию

Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, сообщила в субботу телекомпания "ВоенТВ" Минобороны Беларуси.

"Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что одними из первых тестированию уже подверглись подразделения сил специальных операций.

Как сообщалось, в среду в вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, МИНОБОРОНЫ, АРМИЯ


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