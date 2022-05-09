Палата аудиторов Азербайджана сократила в 2021 году чистую прибыль на 19,4%, увеличила активы на 25,1%

Чистая прибыль Палаты аудиторов Азербайджана по итогам деятельности в 2021 году составила 145,958 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Палате.

По итогам 2020 года чистая прибыль Палаты составила 181,155 тыс. манатов. Таким образом, в 2021 году Палата сократила чистую прибыль на 19,4%.

Доходы Палаты по итогам прошлого года составили 1 млн 261,375 тыс. манатов (рост на 21%), расходы – 1 млн 115,901 тыс. манатов (рост на 29,5%).

Доходы Палаты в отчетный период были сформированы за счет членских взносов – 1 млн 46,448 тыс. манатов, за счет профессионального совершенствования и экзаменов – 30,31 тыс. манатов, грантов и пожертвований – 35,8 тыс. манатов, уменьшение резервов по сомнительным долгам - 148,817 тыс. манатов, и курсовой разницы – 484 маната.

Основной статьей расходов Палаты в 2021 году стали расходы на сотрудников – 571,902 тыс. манатов, информационные и рекламные расходы – 93,614 тыс. манатов, поддержка информационных технологий и офисные расходы - 86,672 тыс. манатов, а также прочие операционные расходы – 150,504 тыс. манатов.

За отчетный период Палата увеличила активы на 25,1% - до 787,098 тыс. манатов, из них краткосрочные составляют 620,247 тыс. манатов, долгосрочные - 166,851 тыс. манатов.

Обязательства Палаты за прошедший год выросли на 23,7%, составив 64,086 тыс. манатов.

Капитал Палаты за 2021 год увеличился на 25,3% - до 723,012 тыс. манатов

ПАА действует с 4 апреля 1996 года.

Х.Насирзаде