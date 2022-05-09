На Шри-Ланке после столкновений сторонников и противников властей ввели комендантский час

Власти Шри-Ланки в понедельник ввели комендантский час на всей территории страны после того, как в столице Коломбо произошли столкновения между сторонниками и противниками правительства, сообщает индийское издание The Hindustan Times.
Для пресечения беспорядков полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.
Пострадали около 80 человек.
Издание отмечает, что беспорядки произошли даже несмотря на то, что президент страны Готабайя Раджапакса объявил о планах отправить в отставку премьер-министра Махинду Раджапаксу и сформировать переходный кабинет.
Ситуация на Шри-Ланке значительно осложнилась в связи с длительным экономическим кризисом, самым серьезным с того момента, как в 1948 году страна обрела независимость от Великобритании.
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