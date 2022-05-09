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Происшествия 09.05.2022 17:41

На Шри-Ланке после столкновений сторонников и противников властей ввели комендантский час

Власти Шри-Ланки в понедельник ввели комендантский час на всей территории страны после того, как в столице Коломбо произошли столкновения между сторонниками и противниками правительства, сообщает индийское издание The Hindustan Times.

Для пресечения беспорядков полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

Пострадали около 80 человек.

Издание отмечает, что беспорядки произошли даже несмотря на то, что президент страны Готабайя Раджапакса объявил о планах отправить в отставку премьер-министра Махинду Раджапаксу и сформировать переходный кабинет.

Ситуация на Шри-Ланке значительно осложнилась в связи с длительным экономическим кризисом, самым серьезным с того момента, как в 1948 году страна обрела независимость от Великобритании.

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ПРОТЕСТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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