На Шри-Ланке после столкновений сторонников и противников властей ввели комендантский час

Власти Шри-Ланки в понедельник ввели комендантский час на всей территории страны после того, как в столице Коломбо произошли столкновения между сторонниками и противниками правительства, сообщает индийское издание The Hindustan Times.

Для пресечения беспорядков полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

Пострадали около 80 человек.

Издание отмечает, что беспорядки произошли даже несмотря на то, что президент страны Готабайя Раджапакса объявил о планах отправить в отставку премьер-министра Махинду Раджапаксу и сформировать переходный кабинет.

Ситуация на Шри-Ланке значительно осложнилась в связи с длительным экономическим кризисом, самым серьезным с того момента, как в 1948 году страна обрела независимость от Великобритании.