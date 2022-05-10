ЕБРР сохранил прогноз падения ВВП РФ в 2022г на 10%, ухудшил спад экономики Украины до 30%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает падение ВВП РФ в 2022 году на уровне 10%, а в 2023 году прогнозирует нулевую динамику.
Новая оценка ЕБРР, опубликованная во вторник, не изменилась по сравнению с прогнозом банка от 31 марта.
Падение ВВП Украины, согласно прогнозам ЕБРР, в 2022 году может составить 30%, что значительно хуже мартовских ожиданий банка (падение на 20%). При этом ЕБРР ожидает значительный отскок экономки Украины в 2023 году - рост сразу на 25% (в марте прогноз на 2023 год предполагал рост на 23%), "но это предполагает, что к тому времени уже начнутся существенные восстановительные работы".
ВВП Беларуси, по прогнозу ЕБРР, в 2022 году снизится на 4% (в марте банк прогнозировал снижение белорусской экономики в 2022 году на 3%), в 2023 году ожидается нулевая динамика экономики (прогноз не изменился с марта).
Как сообщалось, ЦБ РФ ожидает падение ВВП РФ в 2022 году на 8-10%, в 2023 году - снижение в диапазоне от 0 до 3%, а рост только в 2024 году - на 2,5-3,5%.
По предварительному прогнозу Минэкономразвития, падение экономики РФ в 2022 году ожидается в базовом сценарии на 8,8%, в консервативном сценарии на 12,4%. По базовому сценарию министерства (который находится еще в стадии согласования и обсуждения) рост ВВП РФ в 2023 году ожидается на уровне 1,3%, в 2024 году - 4,6%, в 2025 году - 2,8%.
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