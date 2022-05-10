Структура МВД направит свыше 6,7 млн манатов на закупку экипировки и предметов быта

Главное управление Материально-технического обеспечения МВД Азербайджана закупит у ООО «Elmanado» экипировку и предметы быта, стороны заключили два контракта на общую сумму 6 млн 730,774 тыс. манатов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, первый контракт включает закупку офицерских фуражек, постельного белья, маек, кальсон, перчаток, шарфов, спортивных костюмов, теплых маек, костюмных тканей, скатертей, ковров, ковролина, штор и отличительных значков. Стоимость контракта – 3 млн 510,096 тыс. манатов.
Предметом второго контракта является приобретение повседневной и спортивной обуви, зимней обуви, брючных и специальных ремней. Сумма заключенного контракта - 3 млн 220,678 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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