Страховщики в Азербайджане в 2021г увеличили на 2,4% комиссионные выплаты агентам

Расходы страховых и перестраховочных компаний Азербайджана на ведение дел за 2021 года составили 197 млн 621,4 тыс. манатов, что на 1,7% больше показателя 2020 года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на страховом рынке.

При этом 27,5% расходов - 54 млн 327,5 тыс. манатов пришлись на расходы по выплате агентских комиссий (рост на 2,4%).

На выплату заработных плат было направлено 67 млн 747,2 тыс. манатов (рост на 17,4%) или 34,3% расходов, операционные расходы компаний составили 9 млн 565,6 тыс. манатов (спад на 42,2%), социальные отчисления - 10 млн 924 тыс. манатов (рост на 13,8%), выплаты по аренде - 6 млн 429,9 тыс. манатов (рост на 4,3%).

Кроме того, страховой сектор потратил 4 млн 555,7 тыс. манатов на рекламу (+37,3%).

Страховые и перестраховочные компании в Азербайджане в 2020 году потратили 53,072 млн манатов на выплату комиссионных агентам (спад на 14,4% по сравнению с 2019г). В целом, на выплаты комиссионных агентам пришлось 27,3% расходов страховых и перестраховочных компаний в 2020 году.

Х.Насирзаде