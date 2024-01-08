Страховщики в Азербайджане за 9 мес. выплатили агентам около 43,5 млн манатов в качестве комиссионных

Расходы страховых и перестраховочных компаний Азербайджана на ведение дел за 9 месяцев 2023 года составили 196 млн 670,4 тыс. манатов, что на 34,5% больше показателя января-сентября 2022 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на страховом рынке.
При этом 22,1% расходов - 43 млн 453,5 тыс. манатов - пришлись на расходы по выплате агентских комиссий (рост на 49,4%).
На выплату заработных плат направлено 62 млн 803,6 тыс. манатов (рост на 18,1%) или 31,9% расходов, операционные расходы компаний составили 9 млн 592 тыс. манатов (рост на 8,1%), социальные отчисления - 10 млн 510,2 тыс. манатов (рост на 16%), выплаты по аренде - 6 млн 62,6 тыс. манатов (рост на 11,7%).
Кроме того, страховой сектор потратил 3 млн 409,8 тыс. манатов на рекламу (рост в 1,7 раза).
Страховые и перестраховочные компании в Азербайджане в 2022 году потратили 43 млн 606,3 млн манатов на выплату комиссионных агентам (спад на 19,7% по сравнению с 2021г). В целом, на выплаты комиссионных агентам пришлось 20,9% расходов страховых и перестраховочных компаний в 2022 году.
Х.Насирзаде
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