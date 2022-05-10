Швейцария готова содействовать проведению мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией - президент Национального совета

Швейцария готова оказать поддержку проведению мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, заявила президент Национального совета Швейцарии Ирен Келин.

«Швейцария всегда заинтересована в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе, и неизменно поддерживала и поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Швейцария также готова оказать поддержку проведению мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией», - сказала Келин во вторник в ходе встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Как сообщалось ранее, парламентская делегация под руководством председателя Милли меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой 9 мая отбывала с официальным визитом в Швейцарию.

В программу визита входят встречи спикера парламента Азербайджана с вице-президентом Швейцарии, а также председателями национального совета и совета по кантонам федерального собрания страны.

Стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития межпарламентских связей, расширение сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате.

Визит завершится 11 мая.

Б.Рустамбеков