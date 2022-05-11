Роль ТМТМ возросла из-за геополитической обстановки - Токаев

Казахстан начал использовать турецкие транспортные коридоры для диверсификации маршрутов экспорта нефти в Китай и Европу, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего государственного визита в Турцию.

"Мы начали диверсифицировать маршруты экспорта нефти в Китай и Европу, в том числе с использованием турецких транспортных коридоров. Начались работы по увеличению пропускной способности нефтепроводов и модернизации морских портов Актау и Курык", - приводятся слова Токаева в сообщении, распространенном в среду резиденцией президента.

Президент отметил, что в связи с меняющейся геополитической обстановкой значительно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Так, после присоединения морского порта Курык к Транскаспийскому коридору время перевозки грузов из Хоргоса в Стамбул сократилось в 5 раз (груз раньше шел 60 дней, теперь - 13 суток).

ТМТМ - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Реализация проекта началась в 2013 году. Частью коридора, который позволяет в три раза сократить время доставки грузов из Китая в Европу, является введенная в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.