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ТЭК 11.05.2022 16:50

Болгария договорилась о поставках газа из США

Болгария договорилась о поставках СПГ из США по ценам ниже, чем у "Газпрома", следует из сообщения на сайте правительства республики.

Договоренность о начале поставок газа с июня была достигнута в Вашингтоне между премьер-министром Кириллом Петковым и вице-президентом США Камалой Харрис.

"Было согласовано осуществление реальных поставок сжиженного природного газа в Болгарию, которые начнутся с июня, по ценам ниже цен "Газпрома", - говорится в сообщении. Конкретные цифры при этом не раскрываются.

Ранее Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов в рублях утратили возможность получения российского газа.

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