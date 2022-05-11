Азербайджан и Парагвай впервые провели политконсультации на уровне МИД стран

Азербайджан и Парагвай во вторник впервые провели политические консультации на уровне МИД стран. Об этом в среду сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

«10 мая 2022 года в столице Парагвая Асунсьоне между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Республики Парагвай впервые состоялись политические консультации», - говорится в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что делегации, возглавляли которые заместители министров иностранных дел Азербайджана и Парагвая Эльнур Мамедов и Рауль Рикьярди, обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также расширение сотрудничества в политической, экономической, энергетической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов