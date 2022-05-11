Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.792 RUR   0.0244 GBR   2.097 TRY   0.1109

Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 99.76 -3.33 Brent 102.46 -3.48

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 11.05.2022 20:55

Азербайджан и Парагвай впервые провели политконсультации на уровне МИД стран

Азербайджан и Парагвай во вторник впервые провели политические консультации на уровне МИД стран. Об этом в среду сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

«10 мая 2022 года в столице Парагвая Асунсьоне между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Республики Парагвай впервые состоялись политические консультации», - говорится в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что делегации, возглавляли которые заместители министров иностранных дел Азербайджана и Парагвая Эльнур Мамедов и Рауль Рикьярди, обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также расширение сотрудничества в политической, экономической, энергетической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАРАГВАЙ, МИД


Похожие новости


Азербайджан и Парагвай подписали меморандум о взаимопонимании по межмидовским политконсультациям

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az