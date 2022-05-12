Опубликован подготовленный РФ проект документа о биржевой торговле газом в ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала проект документа, регламентирующего порядок осуществления биржевых торгов газом в государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках формирования общего рынка газа союза.
Обсуждение проекта рекомендаций совета ЕЭК по этому вопросу началось в среду и продлится до конца мая, следует из материалов на сайте ЕЭК.
Разработчиком документа выступила Россия. "Проект указанного документа рассмотрен на экспертном уровне и на совещаниях руководителей уполномоченных органов государств-членов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЕЭК.
Подготовленный документ "включает методические рекомендации по содержанию правил биржевых торгов газом и применяется к торгам физическими объемами газа с различными сроками поставки и торгам производными финансовыми инструментами в сфере поставки газа".
Предполагается, что биржевая торговля газом будет вестись со сроками поставки на сутки, на неделю, на месяц, на квартал, на год и на сезон. На основе правил биржевых торгов газом будут устанавливаться ценовые индикаторы на общем рынке газа ЕАЭС.
Порядок не будет распространяться на торговлю газом на внутренних рынках газа государств - членов союза, биржевые торги газом на внутреннем рынке и на общем рынке газа ЕАЭС будут осуществляться в рамках различных торговых сессий.
Государство-член ЕАЭС будет само определять целесообразность осуществления биржевых торгов газом на товарных биржах государств-членов, а также число товарных бирж, на которых могут осуществляться биржевые торги газом.
Разработанный порядок осуществления биржевых торгов газом в государствах ЕАЭС, как предполагается, будет применяться до вступления в силу правил торговли газом на общем рынке газа союза. Как сообщалось, общий рынок газа должен заработать с 1 января 2025 года.
"Сроки запуска и функционирования общего рынка газа ЕАЭС установлены программными документами, предусматривающими принятие международного договора, единых правил доступа, порядка биржевых торгов и правил торговли, в которых будут определены принципиальные условия его функционирования. Срок выполнения всех мероприятий программы - до 1 января 2024 года. В настоящее время ведется работа по подготовке международного договора. Срок его подписания - 2022 год", - напомнили в пресс-службе ЕЭК.
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