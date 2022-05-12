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В ООН заявили о признаках возобновления строительства на ядерном полигоне Пунгери в Северной Корее

В ООН заявили, что имеются свидетельства возобновления строительных работ на закрытом в 2018 году крупнейшем испытательном полигоне ядерного оружия Пунгери в КНДР.

"Имеются свидетельства возобновления строительной деятельности на ядерном объекте Пунгери, который был объявлен властями закрытым в 2018 году", - сообщил в ходе заседания Совета Безопасности ООН помощник генерального секретаря Организации по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари.

Он отметил, что "25 и 30 апреля лидер КНДР выступил с заявлениями, согласно которым Пхеньян может превентивно применить ядерное оружие".

"Заявление подобного плана вызывают глубокое беспокойство", - подчеркнул Хиари.

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Тэги: ООН, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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