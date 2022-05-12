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СНГ 12.05.2022 14:03

Кыргызстан не пожалеет средств на создание сильной армии - президент

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о готовности властей всемерно поддержать создание в стране сильной армии.

"Мы готовы оказывать всемерную поддержку и не пожалеем средств на создание сильной армии с высокой обороноспособностью", - заявил Жапаров в четверг на мероприятии по случаю 80-летия Департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию при Минюсте Киргизии.

Он отметил, что этот департамент в Вооруженных силах Киргизии "выделяется своей специфической службой".

"Работа со спецконтингентом - очень сложная и ответственная работа. Круглые сутки, и в жару, и в холод, вы, преодолевая все трудности, поддерживаете мир и стабильность в стране, четко и добросовестно выполняя свои обязанности", - отметил Жапаров, которого цитирует его пресс-служба.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АРМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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